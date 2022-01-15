Марселино — о Суперкубке Испании: «Атлетик» не может обыграть «Реал» без страданий

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от финального матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».



«В матчах этого сезона нам не хватало точных ударов. У «Реала» тоже есть эта проблема, хоть и не настолько серьёзная. У них есть два игрока, которые забили суммарно 38 голов. Мы собираемся играть сплочённо. В этом матче, где мы будем вынуждены обороняться низким блоком и терпеть, будут непредсказуемые моменты. Мы не можем обыграть «Мадрид» без страданий. У них солидная команда, и их результаты это подтверждают. Мы должны атаковать разумно. Быть умными. Атаковать быстро и организованно», – цитирует Марселино Marca.



Финал Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал» состоится завтра, 16 января, на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 21:30 мск. Действующий обладатель Суперкубка Испании — «Атлетик». Самым титулованным клубом является «Барселона» — на счету каталонцев 13 завоёванных трофеев.

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