«Манчестер Сити» — «Челси»: составы команд на матч 22-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Фоден, Грилиш.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Рюдигер, Тьяго Силва, Сарр, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Зиеш, Лукаку, Пулишич.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на второй позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
- 15 января 2022
-
15:02
-
15:00
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:25
-
14:20
-
14:01
-
13:59
-
13:43
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:11
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:19