«Манчестер Сити» — «Челси»: составы команд на матч 22-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Фоден, Грилиш.



«Челси»: Кепа Аррисабалага, Рюдигер, Тьяго Силва, Сарр, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Зиеш, Лукаку, Пулишич.

«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на второй позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».