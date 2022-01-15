Кейлор Навас заразился коронавирусом

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского клуба.



35-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19. Навас отправлен на карантин, клуб действует в соответствии с медицинскими протоколами. Вместо Наваса в заявку «ПСЖ» на матч с «Брестом» включён Лукас Лавалье.



Матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Брест» состоится сегодня, 15 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Пари Сен-Жермен» в 20 матчах набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Ницца» (39) и «Марсель» (36).