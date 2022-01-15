«Манчестер Сити» — «Челси»: Де Брёйне вывел «горожан» вперёд

Сегодня, 15 января, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Челси».



Счёт был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Жоау Канселу.

Гол Де Брёйне:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джонатан Мосс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».



«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на второй позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».