«Манчестер Сити» — «Челси»: Де Брёйне вывел «горожан» вперёд

Сегодня, 15 января, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Челси».
Счёт был открыт во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Жоау Канселу.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джонатан Мосс.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».
«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на второй позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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