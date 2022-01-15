Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0).



«Абсолютно заслуженный результат. Нельзя ожидать 10-12 моментов у ворот этой команды, они победители Лиги чемпионов.



«Челси» выжидал, чтобы подловить нас в переходной фазе, но именно так мы забили им. Мы хорошо знали, против кого играем, насколько они хороши.



Сегодня «Манчестер Сити» в целом был очень терпелив. «Челси», наряду с «Ливерпулем», — один из сильнейших клубов с контратакующей игрой. Если мы не доводим наши атаки до конца, они могут убежать в контратаку, это их сильная сторона. Иногда некоторые моменты со стороны смотрятся проще, чем на самом деле», — цитирует Гвардиолу BBC.

Победный мяч Де Брёйне:

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