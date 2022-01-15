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«Вулверхэмптон» обыграл дома «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» обыграл дома «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ
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Сегодня, 15 января, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» принимал «Саутгемптон». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 37-й минуте пенальти в ворота «святых» реализовал форвард «волков» Рауль Хименес. На 59-й минуте защитник хозяев Конор Коуди упрочил преимущество своей команды.

Гол Хименеса с 11-метрового:

Коуди удваивает преимущество «Вулверхэмптона»:

На 84-й минуте гол забил полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус. В добавленное ко второму тайму время результативный удар нанёс нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Гол Уорд-Прауса со штрафного:

Траоре забивает в ворота «Саутгемптона»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Солсбери. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Саймон Лонг. Резервный рефери – Андре Марринер.

«Вулверхэмптон» набрал 31 очко в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Хименес – 37' (пен)   2:0 Коуди – 59'   2:1 Уорд-Праус – 84'   3:1 Траоре – 90+1'
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