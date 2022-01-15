Коутиньо: соскучился по Премьер-лиге. Очень рад быть в «Астон Вилле», хочу помочь команде

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, арендованный «львами» у «Барселоны», прокомментировал ничью в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Игрок забил гол и отдал результативную передачу в дебютной игре за бирмингемский клуб.



«Соскучился по таким играм и по Премьер-лиге. Я очень рад быть в «Астон Вилле» со своими новыми партнёрами по команде. Это было хорошее начало, мы верили в себя до конца и не проиграли.



Нервничал ли я перед игрой? Да, немного, я не очень хорошо говорю по-английски, поэтому предпочитаю, чтобы за меня говорили мои действия на поле. Я счастлив, это была первая игра, и я хочу упорно работать, чтобы совершенствоваться и быть в лучшей форме.



Было много взлётов и падений. Это в прошлом, я здесь и сосредоточен на целях клуба и тренера. Хочу хорошо поработать, чтобы помочь своим товарищам по команде и клубу», — цитирует Коутиньо BBC.

Ранее бразилец вместе с главным тренером «Астон Виллы» Стивеном Джеррардом играл за «Ливерпуль».

Гол Коутиньо в ворота «МЮ»:

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