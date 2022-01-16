«Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 16 января, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 37 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.