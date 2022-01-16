«Не могу с этим смириться». Ловрен эмоционально высказался о депортации Джоковича

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.
«Я не могу прийти в себя и смириться с тем, что они выгнали здорового спортсмена из страны, где он совершил больше добрых дел, чем эти «важные люди», которые всё решают. Я думаю, у них было немало партийных собраний, в то время как жители страны смотрели в потолок в течение двух лет», — написал Ловрен в своём «твиттере».
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено Федеральным судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.
- 16 января 2022
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