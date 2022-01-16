Евгений Коноплянка ищет новый клуб

Полузащитник «Шахтёра» Евгений Коноплянка ищет себе новую команду, сообщает ua.tribuna.com.



Ранее стало известно, что 32-летний футболист не отправился с донецкой командой на тренировочные сборы в Турцию. В «Шахтёре» подтвердили информацию о поисках нового клуба.



Напомним, Коноплянка стал игроком «Шахтёра» в 2019 году, перейдя в донецкий клуб из «Шальке». В нынешнем сезоне украинский полузащитник провёл два матча за «Шахтёр» и не выходил на поле с 17 августа 2021 года.

Донецкий «Шахтёр» набрал 47 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят киевское «Динамо» (45) и «Днепр-1» (40). Действующий чемпион Украины — киевское «Динамо».