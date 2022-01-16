Бенжамен Павар: «Бавария» не боится ни «Реал», ни «ПСЖ»
Поделиться
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар отметил серьёзный настрой мюнхенского клуба на борьбу за победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы никого не боимся. Мы — «Бавария», одна из лучших команд в мире. Мы не боимся ни «Реала», ни «ПСЖ», — приводит слова Павара Telefoot.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Первая встреча команд пройдёт 16 февраля в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене (Германия). Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — лондонский «Челси». «Бавария» последний раз выигрывала Лигу чемпионов УЕФА в 2020 году. В финале того турнира мюнхенцы одолели «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0.
Комментарии
- 16 января 2022
-
15:22
-
15:19
-
14:58
-
14:44
-
14:33
-
14:33
-
14:15
-
14:12
-
14:09
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:38
-
13:00
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:06
-
11:46
-
11:40
-
11:18
-
11:14
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
07:37
Партнерский контент