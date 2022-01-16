Бенжамен Павар: «Бавария» не боится ни «Реал», ни «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар отметил серьёзный настрой мюнхенского клуба на борьбу за победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы никого не боимся. Мы — «Бавария», одна из лучших команд в мире. Мы не боимся ни «Реала», ни «ПСЖ», — приводит слова Павара Telefoot.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Первая встреча команд пройдёт 16 февраля в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене (Германия). Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — лондонский «Челси». «Бавария» последний раз выигрывала Лигу чемпионов УЕФА в 2020 году. В финале того турнира мюнхенцы одолели «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0.