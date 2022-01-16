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Спортдиректор «Боруссии» Д: слова Холанда о давлении удивили. Даже переговоров ещё не было

Спортдиректор «Боруссии» Д: слова Холанда о давлении удивили. Даже переговоров ещё не было
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова нападающего Эрлинга Холанда, который ранее заявил, что клуб оказывает на него давление в вопросе будущего в клубе.

«Слова Холанда нас немного удивили. Сроков нет, даже переговоров ещё не было. Но в будущем мы хотим провести переговоры», — приводит слова Цорка Kicker.

Напомним, Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний норвежский футболист забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 13 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн. С 2019 года Холанд вызывается в национальную команду Норвегии.

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