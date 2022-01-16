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«Ювентус» попробует снизить сумму трансфера Азмуна за счёт бонусов для «Зенита»

«Ювентус» попробует снизить сумму трансфера Азмуна за счёт бонусов для «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переезду в итальянскую Серию А. В услугах 27-летнего иранского форварда заинтересован «Ювентус».

Как информирует Tuttosport, «Зенит» просит у «Ювентуса» € 5 млн за Азмуна. Туринский клуб, в свою очередь, готов предложить меньшую сумму, но прописать в сделке ряд возможных бонусов, предусмотренных для «Зенита».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны французского «Лиона» и английского «Ньюкасл Юнайтед».

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