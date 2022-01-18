Главный тренер «Брентфорда» прокомментировал слухи, связывающие Эриксена с клубом

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о слухах, связывающих датского полузащитника Кристиана Эриксена с клубом.
«Я надеюсь, что Эриксен снова вернётся в большой футбол. Он говорит, что хочет сыграть на чемпионате мира в этом году. Это большая цель, и я надеюсь, что он добьётся успеха.
Я работал с Кристианом, когда был тренером юношеской сборной Дании, и видел, как он вырос из маленького мальчика в одного из лучших игроков мира.
Ему нужно найти клуб, но я бы предпочёл говорить об игроках «Брентфорда». Если мы собираемся обсуждать Кристиана Эриксена, то, возможно, стоит поговорить о Лионеле Месси или Криштиану Роналду», — цитирует Франка Daily Mail.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» предложил Эриксену контракт, рассчитанный на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд»:
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