«Зенит» готов заплатить за трансфер форварда «Интернасьонала» Алберто более € 18 млн

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит», сообщает UOL.



По информации источника, в декабре прошлого года санкт-петербургский клуб предлагал за трансфер игрока € 15 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Тогда «Интернасьонал» заявил, что не станет продавать Алберто менее чем за € 20 млн. Сообщается, что теперь «Зенит» готов увеличить своё предложение.



Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривал нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.



Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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