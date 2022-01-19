«Ньюкасл» хочет купить Сапату из «Аталанты». Игроку предлагают контракт на € 5 млн в год

Колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, «сороки» уже сделали итальянскому клубу предложение о трансфере футболиста. Самому игроку «сороки» предлагают контракт до 2025 года с зарплатой в € 5 млн за сезон плюс бонусы.
Сапата на постоянной основе выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 33 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А колумбиец сыграл в 16 матчах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Уотфорд»:
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