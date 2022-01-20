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Солтмурад Бакаев: хотел бы играть в Европе. Я этого не боюсь

Солтмурад Бакаев: хотел бы играть в Европе. Я этого не боюсь
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Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своих целях на футбольную карьеру.

«Мечта – это слово для меня неподходящее. Я ставлю цель. Одна из главных моих целей – выиграть чемпионат России, услышать гимн Лиги чемпионов, выступать за нашу национальную команду. Безусловно, я бы хотел играть в Европе. Я этого не боюсь и стремлюсь к этому.

Солтмурад через 10 лет? Мне хотелось бы, чтобы это был человек, который был бы примером для молодёжи, для подрастающих игроков, вообще людей. Не только в своей республике, в которой я сам вырос, но и для всей страны. Человек, который мог бы своим примером и своей историей помогать. Я буду стремиться не опускать руки, что бы перед мной ни вставало, какие бы трудности мне ни приходилось проходить», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».

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