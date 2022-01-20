Вильсон Изидор сегодня пройдёт медобследование перед переходом в «Локомотив»

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор сегодня должен пройти медобследование перед переходом в «Локомотив». Об этом сообщает Nice-Matin.



По информации источника, сумма трансфера из «Монако» составит € 3,5 млн. Ранее сообщалось, что Изидор хочет перейти в «Локомотив», который готов предложить ему контракт до 2026 года. Футболистом также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу.



21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн. «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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