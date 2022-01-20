«Ливерпуль» позволит Фирмино определиться с будущим в клубе

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сможет покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что боссы английского клуба позволят бразильскому футболисту выбрать варианты продолжения своей карьеры в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Deutschland.

30-летний Фирмино стал игроком «Ливерпуля» летом 2015 года, перейдя из «Хоффенхайма» за € 41 млн. В нынешнем сезоне в 11 матчах английской Премьер-лиги нападающий забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола в трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов.



Контракт Фирмино истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 38 млн.

«Ливерпуль» разгромил дома «Брентфорд»:

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