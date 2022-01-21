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Пеле выписали из больницы после прохождения курса химиотерапии

Пеле выписали из больницы после прохождения курса химиотерапии
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Бывшего бразильского футболиста Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу после прохождения двухдневного курса химиотерапии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление медицинского учреждения.

По информации источника, состояние 81-летнего трёхкратного чемпиона мира стабильное.

Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

Пеле сократил количество публичных выступлений, но остаётся активным в социальных сетях.

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