Депутат Свищёв назвал необдуманным решение фанатов «Спартака» устроить бойкот из-за Fan ID

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на решение фанатских объединений «Спартака» устроить бойкот матчей из-за введения Fan ID.

«Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего это безопасность самих болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы живём в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чём-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определённых рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять.



Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это всё оформить. Чётко было сказано: закон заработает, когда будет чёткое понимание внедрения. На Госуслугах будет регистрация, всё займёт пять минут. Не думаю, что людям, которые любят свою команду, футбол, составит большого труда сделать простую процедуру», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.