Депутат Свищёв назвал необдуманным решение фанатов «Спартака» устроить бойкот из-за Fan ID

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на решение фанатских объединений «Спартака» устроить бойкот матчей из-за введения Fan ID.
«Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего это безопасность самих болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы живём в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чём-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определённых рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять.
Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это всё оформить. Чётко было сказано: закон заработает, когда будет чёткое понимание внедрения. На Госуслугах будет регистрация, всё займёт пять минут. Не думаю, что людям, которые любят свою команду, футбол, составит большого труда сделать простую процедуру», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 21 января 2022
-
15:43
-
15:31
-
15:03
-
14:59
-
14:35
-
14:32
-
14:07
-
13:44
-
13:34
-
13:21
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:19
-
12:09
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
10:59
-
10:27
-
10:15
-
10:05
-
09:54
-
09:38
-
09:18
-
08:30
-
08:06
-
07:58
-
07:24
-
06:44
-
06:42
-
05:16