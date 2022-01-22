Мино Райола выписан из больницы. Ранее сообщалось, что он попал в реанимацию

Известного агента Мино Райолу выписали из больницы, сообщает Football Italia.
По данным источника, Райола вернулся домой в Монте-Карло после выписки из больницы Сан-Раффаэле в Милане. В настоящее время неизвестно, в каком он состоянии.
12 января появилась информация, что Райола был доставлен в больницу и перенёс экстренную операцию. После этого сообщалось, что состояние Райолы ухудшилось и сейчас он находится в реанимации.
Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
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