Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джошуа Сарджент забил дебютный гол в АПЛ ударом скорпиона

Джошуа Сарджент забил дебютный гол в АПЛ ударом скорпиона
Комментарии

Завершился матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Уотфорд» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Счёт в матче открыл Джошуа Сарджент на 51-й минуте матча. Это первый гол американца в АПЛ. Нападающий забил ударом скорпиона.

Сарджент стал 23-м игроком США, забившим в АПЛ. Форвард забил в возрасте 21 год и 335 дней, что позволило ему стать третьим самым молодым игроков из США, кто забивали ы Английской Премьер-лиги. В более раннем возрасте забил Жози Алтидор (20 лет и 92 дня) и Кристиан Пулишич (21 год и 38 дней), сообщает Opta.

На 74-й минуте Сарджент оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На второй компенсированной минуте «Норвич» сделал счёт разгромным после автогола полузащитника «Уотфорда» Юрая Куцки. С 78-й минуты хозяев играли в меньшинстве после удаления Эммануэля Денниса.

Новость по теме
«Норвич» разгромил «Уотфорд». Матч АПЛ едва не отменили из-за возгорания мачты освещения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022