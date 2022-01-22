Джошуа Сарджент забил дебютный гол в АПЛ ударом скорпиона

Завершился матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Уотфорд» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.
Счёт в матче открыл Джошуа Сарджент на 51-й минуте матча. Это первый гол американца в АПЛ. Нападающий забил ударом скорпиона.
Сарджент стал 23-м игроком США, забившим в АПЛ. Форвард забил в возрасте 21 год и 335 дней, что позволило ему стать третьим самым молодым игроков из США, кто забивали ы Английской Премьер-лиги. В более раннем возрасте забил Жози Алтидор (20 лет и 92 дня) и Кристиан Пулишич (21 год и 38 дней), сообщает Opta.
На 74-й минуте Сарджент оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На второй компенсированной минуте «Норвич» сделал счёт разгромным после автогола полузащитника «Уотфорда» Юрая Куцки. С 78-й минуты хозяев играли в меньшинстве после удаления Эммануэля Денниса.
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