«Не теряй времени. Не такие там деньги». Ан. Мостовой — о сорвавшемся переходе в «Локо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мог перейти в «Локомотив».
«Да, мог уйти. Всё началось со старта сезона, игра с «Химками», вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня. Был очень злой, лето было очень тяжёлое. Созвонился с агентом, сказал, что, видимо, надо что-то менять, на меня тут не рассчитывают: я должен был на Евро-2020 поехать, а тут по пять минут выхожу.
Появился вариант с «Локомотивом», пообщались. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем Семаком раза два-три, наверное. Но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаёшься. Не такие там деньги». Время прошло, сейчас в «Локомотиве» вон что творится… Думаю, это был правильный выбор — остаться», — цитирует Мостового «Спорт-экспресс».
- 22 января 2022
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:22
-
12:21
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:54
-
11:47
-
11:35
-
11:18
-
10:59
-
10:56
-
10:41
-
10:32
-
10:28
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
08:24
-
06:46
-
06:34
-
06:04
-
05:20
-
04:59
-
04:50
-
04:21
-
04:16