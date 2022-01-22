«Не теряй времени. Не такие там деньги». Ан. Мостовой — о сорвавшемся переходе в «Локо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мог перейти в «Локомотив».



«Да, мог уйти. Всё началось со старта сезона, игра с «Химками», вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня. Был очень злой, лето было очень тяжёлое. Созвонился с агентом, сказал, что, видимо, надо что-то менять, на меня тут не рассчитывают: я должен был на Евро-2020 поехать, а тут по пять минут выхожу.



Появился вариант с «Локомотивом», пообщались. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем Семаком раза два-три, наверное. Но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаёшься. Не такие там деньги». Время прошло, сейчас в «Локомотиве» вон что творится… Думаю, это был правильный выбор — остаться», — цитирует Мостового «Спорт-экспресс».