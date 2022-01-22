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Источник: Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб готов подписать игрока зимой

Источник: Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб готов подписать игрока зимой
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в немецкий «Байер». Иранский футболист практически согласовал контракт с новым клубом. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Клуб из Леверкузена готов к переходу 27-летнего иранского игрока в зимнее трансферное окно. Однако решение о том, перейдёт ли Азмун в «Байер» сейчас или летом, когда у него истечёт действующий контракт, будет решать «Зенит».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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