Источник: экс-форвард «Спартака» Адриано покинет «Палмейрас». Он не входит в планы клуба
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Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано в ближайшее время покинет команду. 34-летний форвард не входит в планы своего клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Адриано стал игроком «Палмейраса» летом 2019 года, сыграв за это время в 104 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач. Вместе с бразильской командой футболист выиграл три трофея. Контракт Адриано истекает в 2023 году.
С 2017 по 2019 год Адриано выступал в составе московского «Спартака», став в составе команды победителем чемпионата и Суперкубка России. За «Спартак» Адриано забил 25 голов и отдал 14 голевых передач в 79 матчах.
Также Луис Адриано играл в составе донецкого «Шахтёра» и «Милана».
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