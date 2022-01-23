Защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Атлетико»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.



По информации источника, 31-летний футболист попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Клуб намерен укрепить линию защиты, на кандидатуре Алонсо настаивает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Отмечается, что с трансфером могут возникнуть сложности, так как «Челси» не планирует отпускать защитника в январе.



Алонсо перешёл в «Челси» из «Фиорентины» в 2016 году. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года. С 2018 года Алонсо вызывается в сборную Испании.

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