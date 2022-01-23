Языджи: у меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание заполучить меня

Новичок московского ЦСКА, турецкий полузащитник Юсуф Языджи признался, что у него было много предложений в зимнее трансферное окно.

«У меня было много предложений от разных команд, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт со мной. Когда я принимал решение, то понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьёзный клуб в России. Я счастлив присоединиться к команде. Главная наша задача — побеждать.

Мы поговорили с Джанером Эркином, который ранее выступал за ЦСКА. Он сказал, что это очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всё идёт по плану. Я покажу всё, на что способен. Просто хочу играть как можно больше и побеждать. Просто хочу играть в футбол», — сказал Языджи в видео на YouTube-канале пресс-службы ЦСКА.

Ранее стороны завершили оформление перехода турецкого футболиста на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».