Фанаты «Ростова» отказались от оформления Fan ID

Фанатские объединения «Ростова» отказались от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения мероприятий, на которых он введён.
«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён.
Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.
Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами. Один за всех и все за одного!» — говорится в заявлении, опубликованном на странице фанатов во «ВКонтакте».
- 24 января 2022
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