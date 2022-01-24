Фанаты «Зенита» считают, что закон о введении Fan ID противоречит Конституции РФ

«Ландскрона», фанатское объединение «Зенита», изучило правовую сторону введения паспорта болельщика (Fan ID).



«В конце прошлого года движение фанатов «Зенита» приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Для более ясного донесения своей позиции нами был проведён в том числе правовой анализ поправок к закону о Fan ID (ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»), результаты которого подробно изложены тезисно — в тексте ниже.



По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишён права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Введённый в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причём такой запрет фактически накладывается бессрочно. Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно.



Новая норма Федерального закона позволяет лишить болельщика права ходить на стадион в следующих случаях:

а) в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (!) либо общественного порядка;

б) если имеется полученная в соответствии с законодательством Российской Федерации или на основании международных договоров Российской Федерации информация о фактах (информация, а не установленные судом факты) нарушения зрителем, участником официального спортивного соревнования или иным лицом, задействованным в проведении такого соревнования, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

в) имеется информация о намерении гражданина совершить соответствующие противоправные деяния.



При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная «опасность человека для общества», непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества. Ещё более абсурдно выглядит отказ в выдаче паспорта болельщика в связи с тем, что имеется информация о намерении гражданина совершить правонарушение.



Важно, что речь идёт именно о намерении — не о приготовлении к совершению правонарушения, а просто о намерении его совершить. Никогда ещё в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче. Данная норма создаёт большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона.



Таким образом, мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определённости и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения.