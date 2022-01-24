«Аталанта» объявила о переходе Бога из «Сассуоло»

«Аталанта» на официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Детали сделки не сообщаются.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт будет сроком на пять лет. «Аталанта» заплатит за Бога примерно € 22 млн.



В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.

Сейчас Бога находится в Камеруне, где в составе сборной Кот-д'Ивуара принимает участие в Кубке африканских наций.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросил руководство клуба не отпускать российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.