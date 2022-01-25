«Севилья» требует € 45 млн у «Ньюкасла» за Карлоса из-за подписания Вуда за € 30 млн

Английский «Ньюкасл Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Севильей» о трансфере защитника Диего Карлоса.



Как сообщает Sky Sports, андалусийцы требуют € 45 млн за переход 28-летнего бразильского защитника. «Севилья» считает, что € 45 млн за Карлоса – это справедливая цена, потому что «сороки» заплатили «Бёрнли» £ 25 млн (около € 30 млн) за переход нападающего Криса Вуда.

«Ньюкасл» не хочет платить за защитника больше € 30 млн.



Карлос играет за «Севилью» с 2019 года, куда перешёл из «Нанта» за € 15 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Карлос сыграл в 21 матче и забил два гола.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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