«Твой стиль, твои правила». Криштиану Роналду сфотографировался в очках
Поделиться
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» опубликовал фото в очках.
«Твой стиль, твои правила», — подписал снимок Криштиану.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Роналду провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что португалец сменит клубную прописку, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов.
Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 26 января 2022
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:43
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
10:05
-
10:02
-
09:43
-
09:35
-
09:16
-
08:55
-
08:31
-
08:14
-
07:53
-
07:52
-
07:30
-
06:49
-
05:23
-
05:20
-
05:00
-
04:29
-
04:09
-
03:48
Партнерский контент