«Твой стиль, твои правила». Криштиану Роналду сфотографировался в очках

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» опубликовал фото в очках.

«Твой стиль, твои правила», — подписал снимок Криштиану.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Роналду провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что португалец сменит клубную прописку, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов.

Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:

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