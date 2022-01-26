Агент Сафонов: новички «Спартака» — это явно вложения на перспективу

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о трансферной работе московского «Спартака».



«Зимой красно-белые усилили состав количественно. Но не качественно. Пожалуй, лишь Николсон, купленный за € 9 млн, рассматривается как железный игрок основы. Хотя ему ещё надо выиграть конкуренцию у Соболева, Понсе, Ларссона. Другие новички — это явно вложения на перспективу. На данный момент Хлусевич не сильнее Мозеса, Классен — Айртона, Пруцев — Зобнина, Умярова или Литвинова. А вратарь Свинов будет третьим номером после Селихова и Максименко.



Кто нужен «Спартаку»? Во-первых, креативный атакующий полузащитник. Во-вторых, опорный хав а-ля Вернблум, умеющий выгрызать мячи в центре поля. Хендрикс эту роль не вытянул. А Зобнин, Умяров, Литвинов и Пруцев больше заточены на атаку. Ну и, конечно, летом придётся искать замену Жиго, который не собирается продлевать контракт», — цитирует Сафонова «Спорт-экспресс».

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