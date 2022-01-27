В «Зените» объяснили, почему Азмуна не отпустили в сборную Ирана

В пресс-службе «Зенита» объяснили ситуацию с форвардом команды Сердаром Азмуном, которого клуб не отпустил в сборную Ирана. Ранее иранская сторона выразила недовольство действиями «Зенита» и сообщила, что направила жалобу в ФИФА.
«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом.
Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он — игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».
Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Сердар перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».
- 27 января 2022
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03
-
08:30
-
07:56
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:59
-
04:54
-
04:01
-
03:35
-
02:51
-
02:32
-
02:12
-
01:55
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:54