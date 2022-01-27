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Павел Мамаев женился на новой возлюбленной. С бывшей женой он развёлся меньше года назад

Павел Мамаев женился на новой возлюбленной. С бывшей женой он развёлся меньше года назад
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Полузащитник «Химок» Павел Мамаев женился на Надежде Санько, информирует телеграм-канал «Мутко против». Ранее стало известно, что девушка ждёт от футболиста ребёнка.

В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь. Между экс-супругами до сих пор идёт судебный процесс по поводу алиментов.

33-летний Мамаев выступал за «Ростов» с сентября 2019 года. За донскую команду в нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». Недавно Павел присоединился к подмосковным «Химкам», которые после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.

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