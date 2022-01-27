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Источник: «Барселона» согласовала переход Траоре

Источник: «Барселона» согласовала переход Траоре
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в ближайшее время перейдёт в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период возможной аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды.

Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.

Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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