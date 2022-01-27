Источник: «Барселона» согласовала переход Траоре
Поделиться
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в ближайшее время перейдёт в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период возможной аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды.
Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Комментарии
- 27 января 2022
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:40
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:39
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41
Партнерский контент