Бекер стал первым футболистом в истории, которому дважды отменили красную карточку

Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер стал первым футболистом в современной истории футбола, с тех пор как существует VAR, которого дважды удаляли, и в обоих случаях решение было отменено, сообщает Marca.
Напомним, в матче 15-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, сборная Эквадора сыграла вничью с Бразилией. Встреча прошла в Кито (Эквадор) на стадионе «Ла Каса Бланка» и завершилась счётом 1:1.
На 31-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу сборной Бразилии Алисону Бекеру, однако после просмотра видеоповтора изменил своё решение. Второй раз судья показал Бекеру красную в дополнительное время, но также отменил её после просмотра VAR.
Встреча прошла в Кито (Эквадор) на стадионе «Ла Каса Бланка» и завершилась счётом 1:1.
Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Сборная Эквадора, в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 24 очка.
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