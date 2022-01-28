Кофрие: моя сильная сторона — агрессивность в борьбе. А улучшать надо буквально всё

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие назвал свою главную сильную сторону.
«Не ожидал трансфера после лишь одного сезона в «Сент-Трюйдене». Но «Спартак» проявил ко мне интерес, и это был прекрасный вариант.
В юношеской команде «Андерлехта», которая использовала схему 3-4-3, я часто располагался на позиции опорного полузащитника перед линией обороны. А после того, как в 15 лет перебрался в «Стандард», всё время был защитником. В «Беверене», где был до «Сент-Трюйдена», довелось играть с четырьмя защитниками. При этом я располагался в центре. В «Сент-Трюйдене» при пяти защитниках играл правого центрального. Несколько матчей провёл на позиции крайнего правого защитника, но моё место всё-таки в центре.
Думаю, что моя сильная сторона – агрессивность в борьбе в хорошем смысле этого слова. При этом я весьма спокоен и сдержан. А улучшать надо буквально всё», — цитирует Кофрие Bobsoccer.
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