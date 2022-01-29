«Самое главное — побеждать дома». Рондон прокомментировал победу над Боливией

Ставший автором хет-трика в составе сборной Венесуэлы в отборочном матче ЧМ-2022 с Боливией (4:1) Хосе Саломон Рондон прокомментировал победу своей команды.



«Самое главное — побеждать дома. Мы были очень компактной командой как в обороне, так и в нападении», — цитирует Рондона издание Meridiano.



Напомним, в матче 15-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке, сборная Венесуэлы на своём поле обыграла Боливию со счётом 4:1.



В составе хозяев хет-трик оформил 32-летний экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за английский «Эвертон», автором ещё одного забитого мяча стал Дарвин Мачис. Единственный гол Боливии забил Бруно Миранда.



Венесуэла по-прежнему замыкает турнирную таблицу отбора к ЧМ-2022, занимая 10-е место с 10 очками в 15 играх. Боливия (15) – на 8-м.

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