«Вест Хэм» ведёт переговоры о трансфере защитника «Марселя»

Защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира, клубы ведут переговоры о трансфере футболиста. Ранее в СМИ отмечалось, что французский клуб рассчитывает получить не менее £ 20 млн (€ 23,8 млн) за трансфер Чалета-Цара.
Хорват выступает за «Марсель», куда перешёл из «РБ Зальцбург» за € 19 млн, с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Чалета-Цар сыграл в 11 матчах, в которых забил один гол.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:
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