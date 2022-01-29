Карпин и Писарев посетили товарищеский матч «Балтика» — «Сочи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его помощник Николай Писарев посетили товарищеский матч между «Балтикой» и «Сочи», который закончился победой номинальных гостей со счётом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги в «Твиттере».
Единственный гол в матче на 18-й минуте забил полузащитник Никита Бурмистров. «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» идёт седьмой в ФНЛ.
«Сочи» предстоит провести ещё два матча с российскими командами на сборах: 2 февраля — с «Рубином», а 10 февраля — с московским «Динамо». Затем «Сочи» ждут матчи с «Тоболом» из Костаная и краснодарской «Кубанью» (обе игры пройдут 14 февраля). Футболисты завершат сборы игрой с «Кайратом» 18 февраля. В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневный отдых.
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