«Эвертон» договорился с «Манчестером» об аренде ван де Бека, решение за игроком

Футбольные клубы английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» договорились о переходе полузащитника «МЮ» Донни ван де Бека на правах аренды, но окончательное решение должен принять сам игрок.
«Свежие новости по Донни ван де Беку. «Эвертон» заключил соглашение с «Манчестер Юнайтед» о прямой аренде, выплачивая 100% зарплаты до июня. Решение о выборе между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» теперь зависит только от игрока. Ван де Бек выберет свой следующий клуб в ближайшие часы», — написал в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что взять ван де Бека в аренду хочет как «Кристал Пэлас», так и «Эвертон».
В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.
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