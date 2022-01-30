«Эвертон» договорился с «Манчестером» об аренде ван де Бека, решение за игроком

Футбольные клубы английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» договорились о переходе полузащитника «МЮ» Донни ван де Бека на правах аренды, но окончательное решение должен принять сам игрок.



«Свежие новости по Донни ван де Беку. «Эвертон» заключил соглашение с «Манчестер Юнайтед» о прямой аренде, выплачивая 100% зарплаты до июня. Решение о выборе между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» теперь зависит только от игрока. Ван де Бек выберет свой следующий клуб в ближайшие часы», — написал в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что взять ван де Бека в аренду хочет как «Кристал Пэлас», так и «Эвертон».



В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.