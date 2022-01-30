Юри Алберто стал игроком «Зенита»

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто официально стал игроком «Зенита». Российский клуб подписал контракт с бразильским футболистом на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
«Юри Алберто — в «Зените»! Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.
Сине-бело-голубые приветствуют Юри Алберто в Петербурге и желают успехов на футбольном поле и за его пределами!» — сказано в заявлении пресс-службы российского клуба.
Напомним, ранее «Зенит» объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в немецкий «Байер». Ранее иранский футболист подписал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с лета 2022 года.
- 30 января 2022
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