Экс-нападающий «Атлетико» и «Челси» может перейти в «Хетафе»

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может подписать контракт с «Хетафе», сообщает Marca.
По информации источника, Коста является одним из основных вариантов «Хетафе» на трансферном рынке.
Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист играл также за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Хетафе»:
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