Египет вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Сегодня, 30 января, на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде Камерун, в рамках четвертьфинала Кубка африканских наций встречались сборные Египта и Марокко. Победу в дополнительное время одержала сборная Египта.
На 5-й минуте в дело вмешался VAR: именно он помог поставить пенальти в ворота Египта за фол на защитнике Ашрафе Хакими. 11-метровый исполнял Софьян Буфаль, который пробил мимо Мохамеда Абугабаля. На 56-й минуте Мохамед Салах сделал счёт равным. В основное время матча команды не выявили победителя, поэтому встреча перешла в овертайм.
На 100-й минуте Махмуд Хассан с передачи Салаха вывел Египет вперёд. Этот гол стал решающим в матче. Сборная Египта побеждает Марокко и выходит в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Камеруном.
- 30 января 2022
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