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Египет вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Египет вышел в полуфинал Кубка африканских наций
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Сегодня, 30 января, на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде Камерун, в рамках четвертьфинала Кубка африканских наций встречались сборные Египта и Марокко. Победу в дополнительное время одержала сборная Египта.

На 5-й минуте в дело вмешался VAR: именно он помог поставить пенальти в ворота Египта за фол на защитнике Ашрафе Хакими. 11-метровый исполнял Софьян Буфаль, который пробил мимо Мохамеда Абугабаля. На 56-й минуте Мохамед Салах сделал счёт равным. В основное время матча команды не выявили победителя, поэтому встреча перешла в овертайм.

На 100-й минуте Махмуд Хассан с передачи Салаха вывел Египет вперёд. Этот гол стал решающим в матче. Сборная Египта побеждает Марокко и выходит в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Камеруном.

Кубок африканских наций. 1/4 финала
30 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 1
ДВ
Марокко
0:1 Буфаль – 6' (пен)   1:1 Салах – 53'   2:1 Хассан – 100'
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