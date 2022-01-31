Константин Кучаев рассказал о самом счастливом дне в ЦСКА

Российский полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев рассказал о самом счастливом дне в московском ЦСКА.
«Наверное, когда взяли Суперкубок, хотя я тогда и не играл. Всегда хочется выигрывать турниры, чемпионат, а единственное, что мы завоевали — это как раз Суперкубок», – сказал Кучаев в большом интервью «Чемпионату».
Соглашение Кучаева с «Рубином» предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В нынешнем сезоне Кучаев провёл за красно-синих 15 матчей, в которых забил 1 гол. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.
Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
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