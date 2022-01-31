Вратарь «Барселоны» переходит в «Галатасарай»

Вратарь «Барселоны» Игнасио Пенья в ближайшее время подпишет арендное соглашение с турецким «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
22-летний Пенья — воспитанник «Барселоны». Он перешёл в академию каталонского клуба в 2012 года из «Вильярреала». Футбольную карьеру голкипер начинал в «Аликанте». В настоящее время Пенья является третьим вратарём испанского клуба.
В нынешнем сезоне в девяти матчах за «Барселону Б» Пенья пропустил восемь голов и четырежды сыграл на ноль. Соглашение испанского вратаря и команды истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает Пенью в € 3 млн.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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