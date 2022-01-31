Пике: на месте президента «Барселоны» послал бы всё окружение клуба к чёрту, оно токсично
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом каталонского клуба.
«Я бы сделал клуб более современным. Многое бы изменил. Я послал бы всё окружение «Барселоны» к чёрту, оно токсично», — приводит слова Пике Marca.
Напомним, Пике выступает за «Барселону» с 2008 года. В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. С 2004 года Пике вызывается в сборную Каталонии.
«Барселона» набрала 35 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (50). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет как раз с «Атлетико».
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