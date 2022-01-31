«Эвертон» заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду ван де Бека. Игрок прошёл медосмотр

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек прошёл медицинское обследование перед переходом в «Эвертон» на правах аренды. Стороны объявят о сделке в ближайшие часы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «Эвертон» будет выплачивать всю зарплату футболисту на период арендного соглашения, а также заплатит «Манчестер Юнайтед» за саму аренду. Опция выкупа не предусмотрена.
В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Нидерландский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.
«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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